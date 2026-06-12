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Ярославский суд подтвердил право бизнес-центра на выкуп участка по льготной цене

Арбитражный суд Ярославской области по иску владельцев бизнес-центра «Омега» обязал территориальное управление Росимущества продать земельный участок по льготной цене, отраженной в протоколе разногласий. Опубликовано решение суда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году суд удовлетворил иск ООО «Омега» и нескольких ИП к Росимуществу об обязании продать земельный участок площадью 7,5 тыс. кв. м под зданиями рядом с центром «Омега», которые принадлежат истцам, по цене 2,5% от кадастровой стоимости в рамках действующего законодательства. Добиться изменения решения суда управлению Росимущества не удалось, и оно вступило в силу.

В рамках исполнения решения суда в июле 2025 года территориальное управление направило истцам проект договора купли-продажи земельного участка, однако цена земельного участка составляла 100% вместо 2,5%. Истцы, не согласившись с условиями сделки, подписали предложенный проект с протоколом разногласий. Однако в сентябре 2025 года территориальное управление отклонило протокол, что и стало причиной для повторного обращения в суд.

Суд учел, что истцы имеют право на выкуп земельного участка по льготной цене ввиду вступивших в силу решений судов, а также материалов, представленных в качестве доказательства этого права.

«Суд приходит к выводу, что у ответчика отсутствуют основания для отказа в заключении договора купли-продажи земельного участка по льготной цене на условиях протокола разногласий»,— указывается в решении суда.

Суд удовлетворил требования истцов и обязал территориальное управление Росимущества продать истцам земельный участок за 537 тыс. руб. при кадастровой стоимости 21,4 млн руб. Решение может быть обжаловано.

Алла Чижова

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