В Некрасовском благоустроят парк «Юбилейный»

В Некрасовском в этом году благоустроят парк «Юбилейный» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Программа реализуется по инициативе президента России и при поддержке партии "Единая Россия". Концепцию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования, и именно такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно востребованы людьми»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

В парке подрядчик обустроит входную группу, установит качели с навесом, сделает освещение и проведет озеленение. Завершение работ запланировано до конца лета. При этом есть планы и на второй этап благоустройства парка, в который войдут установка сцены и скамеек.

Как сообщил зампред правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев, завершается всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2027 году. Свои голоса отдали 150 тыс. жителей региона. Голосование продлится до 12 июня.

Как отметили в правительстве, за последние 5 лет в Некрасовском округе зоны отдыха появились в селах Левашово, Никольское, Кувакино и других населенных пунктах. Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональной программы «Развитие сельских территорий». Также стартовали работы в Вятском.

«Вятское впервые представляло Ярославскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды как историческое поселение и сразу стало победителем. На реализацию проекта направим почти 80 млн руб.»,— рассказал губернатор.

Алла Чижова