В Ярославле откроют памятник основателю маршрута «Золотое кольцо»

В Ярославле 4 июля будет открыт памятник основателю туристического маршрута «Золотое кольцо» Юрию Бычкову. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Монумент представил сын основателя Сергей Бычков, выступивший автором памятника, на стенде Ярославской области на международном форуме «Путешествуй!» в Москве.

«Пятиметровый бронзовый монумент весом около четырех тонн установят на улице Революционной, 4а. Среди элементов памятника — колонна с фигурой и кольцо из сусального золота, которое будет заметно издалека. Сейчас идет процесс литья, после чего специалисты приступят к сборке»,— написал губернатор.

Юрий Бычков — искусствовед и журналист, который ввел термин «Золотое кольцо» в своем очерке в газете «Советская культура» после путешествия по старинным городам в 1967 году. Города расположены по кругу к северо-востоку от Москвы: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в этот список официально включен Углич.

О создателе маршрута и роли городов «Золотого кольца» расскажут на площадке с мультимедийным оборудованием — в галерее «Истории Золотого кольца» (Нахимсона, 18, Ярославль), которая откроется 4 июля. В 2027 году пройдет празднование 60-летия маршрута.

Алла Чижова