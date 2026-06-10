В Ярославле продадут часть Вознесенских казарм

В Ярославле в план приватизации включат 100% акций АО «Вознесенский-1». Об этом на заседании профильной комиссии сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году из АО «Вознесенский» (100% акций находятся в муниципальной собственности) решили выделить новое юрлицо — АО «Вознесенский-1» (зарегистрировано 27 мая 2026 года) с целью дальнейшей продажи. Сейчас в план приватизации предлагается включить акции АО «Вознесенский-1» в количестве 16 832 штук, что составляет 100%. Номинальная стоимость одной акции — 650 руб.

«В результате реорганизации в "Вознесенский-1" у нас включились нежилые помещения, располагающиеся в казармах на первом этаже со стороны улицы Победы. Общая площадь этих помещений — 1100 кв. м. По нашим оценкам, продажа акций может дать доход бюджету порядка 100-120 млн руб.»,— сообщил господин Пуговишников.

Ранее гендиректор АО «Вознесенский» Егор Поспелов высказывал мнение, что желающих приобрести пакет акций будет много, так как коммерчески это выгодные помещения.

Алла Чижова