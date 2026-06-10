Спрос на БАДы в аптеках Крыма сократился на 7,6% в 2026 году

Жители и гости Крыма в январе—апреле 2026 года потратили на БАДы в аптеках республики 629,5 млн руб. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении объем реализации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7,5% — до 1,5 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАДов за год выросла на 11,2%. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Парадокс крымской статистики по продаже БАДов повторяет общероссийский тренд. По данным "Честного знака", средняя стоимость упаковки БАДов, реализованных по чеку, приросла по сравнению с 2024 годом на 6,4%. Покупатель берет меньше банок, но платит за каждую больше. В Крыму, возможно, на ситуацию накладываются логистические ограничения и рост транспортных расходов — это дополнительно разгоняет розничную цену и сокращает доступный ассортимент в аптеках»,— прокомментировал Артем Дзигуненко, руководитель компании по производству биодобавок и косметики для мужчин «Зельевар».

В компании «Ромашка Медиа» (ООО «Адсблоггер») рост выручки аптек от реализации БАДов на фоне падения штучных продаж считают классическим маркером рационализации потребительского поведения. «Покупатели стали избирательнее и теперь предпочитают не совершать импульсивные покупки, массово отказываясь от приобретения добавок «на всякий случай» в пользу более дорогих, но узкоспециализированных решений. Инфляционные процессы также внесли вклад в динамику, однако основным драйвером стал осознанный выбор в пользу брендов с высокой степенью доверия, что закономерно повышает средний чек при снижении общего физического объема потребления»,— рассказали эксперты «Ромашки Медиа».

По данным экспертов компании, в топ-10 по объемам продаж в деньгах в Крыму вошли бренды «Бак-сет форте» (1,3%), «Лиси омега-3 форте рыбий жир» (1%), «Фибион 2» (0,9%), «Фосфолиплюс» (0,8%), «Актифрут петушок с цинком и витамином С» (0,7%), «Эвалар фитолакс» (0,7%), «Омега 3-6-9» (0,7%), «Витлио синбиотик max» (0,6%), «Тройная омега 3 ЭПК и ДГК» (0,6%) и «Бифицин» (0,6%).

Больше всего в денежном выражении выросли продажи БАДов, действующих на мочевыделительную систему (на 35%), для поддержания функций сердечно-сосудистой системы (на 30%), влияющих на функции центральной нервной системы (на 27%), применяемых при заболеваниях дыхательной системы (на 21%) и при отравлениях и интоксикациях (на 17%).

Маргарита Синкевич