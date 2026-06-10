В Краснодаре стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,5% в мае

В мае 2026 года в Краснодаре медианная полная стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,5% за месяц и составила 7,9 млн руб. Стоимость 1 кв. м сократилась на 0,5% — до 177 тыс. руб. Медианная площадь квартир в продаже уменьшилась до 44,5 кв. м, что указывает на рост доли более компактных лотов, следует из анализа данных Поиска Яндекса по квартирам, предоставленным «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На первичном рынке жилья России медианная полная стоимость квартир впервые с начала года перешла от стагнации к снижению. В городах с населением более 500 тыс. человек цены сократились на 1,6% — до 8,8 млн руб.

При этом медианная стоимость 1 кв. м практически не изменилась и снизилась лишь на 0,1%, составив 178 тыс. руб. На этом уровне цена 1 кв. м сохраняется с января 2026 года.

В городах-миллионниках динамика была схожей. Медианная стоимость 1 кв. м снизилась на 0,2% — до 205 тыс. руб., а медианная полная стоимость квартиры сократилась на 1,6% — до 9,9 млн руб.

В мае в 16 крупных городах цены на новостройки практически не изменились относительно апреля, а в шести городах снизились. Среди крупных городов наибольшее снижение стоимости 1 кв. м в новостройках зафиксировано в Ростове-на-Дону — на 3,5%, до 165 тыс. руб. за кв. м. В Перми и Барнауле цены упали на 1,5% — до 171 тыс. руб. и 169 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Москве снижение составило 1,1% — до 537 тыс. руб. за кв. м. Также цены снизились во Владивостоке и Уфе.

С начала года вырос объем предложения квартир в недавно сданных домах, а их медианная полная стоимость снизилась на 5%. При практически неизменной цене кв. м на рынок выходит больше компактных объектов.

В городах с населением более 500 тыс. человек медианная площадь лотов сократилась на 1,7% — до 50 кв. м. Аналогичная динамика наблюдалась в миллионниках, где показатель снизился до 49 кв. м.

Алина Зорина