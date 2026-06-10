В Краснодарском крае 15 АЗС приостановили продажу топлива

15 заправочных станций в Краснодарском крае временно приостановили продажу топлива. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, заправки расположены в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. В основном речь идет о небольших частных автозаправочных станциях. В регионе работает свыше 1 тыс. АЗС.

Причиной временной приостановки стал рост потребительского спроса. В связи с этим предприятия организовали дополнительные поставки горючего.

В Темрюкском районе, который граничит с Республикой Крым, на семи заправочных станциях образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. При этом топливо там имеется в наличии и продается в полном объеме.

Алина Зорина