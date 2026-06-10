Доля отказов по потребкредитам на Кубани снизилась до 73,5%

НБКИ зафиксировало снижение доли отказов по заявкам на потребительские кредиты в Краснодарском крае. По итогам мая 2026 года показатель составил 73,5%, что на 4 п. п. ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда банки отклоняли 77,5% заявок. Регион вошел в число субъектов РФ с наиболее заметным сокращением доли отказов среди 30 регионов — лидеров по количеству поданных заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом уровень отказов на Кубани остается выше среднероссийского показателя, который в мае составил 72,3%. Это свидетельствует о сохранении консервативного подхода банков к заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

В Ростовской области доля отказов по заявкам на потребительские кредиты за год сократилась на 4,3 п. п. — с 76,5 до 72,2%. Регион продемонстрировал одну из наиболее заметных положительных динамик среди субъектов Южного федерального округа.

В целом по России доля отказов по потребкредитам в мае снизилась до 72,3%, продолжив сокращаться пятый месяц подряд и достигнув минимального значения за последние 12 месяцев. В Национальном бюро кредитных историй отмечают, что банки по-прежнему ограничивают кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, одновременно усиливая конкуренцию за клиентов с персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов. Для этой категории заемщиков уровень отказов составляет около 56%.

Вячеслав Рыжков