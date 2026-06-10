Главным тренером ярославского «Шинника» стал Денис Бояринцев

Ярославский ФК «Шинник» подписал контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Соглашение подписано на один год с возможностью продления еще на год. Денис Бояринцев в качестве игрока выступал за казанский «Рубин», московский «Спартак», ярославский «Шинник», раменский «Сатурн», сочинскую «Жемчужину», московское «Торпедо», томскую «Томь».

«Денис Бояринцев хорошо известен ярославским болельщикам как игрок. В 2008 году он защищал цвета клуба в Премьер-лиге, был капитаном команды и настоящим любимцем болельщиков. Тогда Денис провел в составе "Шинника" 27 матчей, в которых забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром команды в сезоне»,— отметили в клубе.

Карьеру игрока завершил в 2014 году. В качестве главного тренера работал с ивановским «Текстильщиком», московской «Родиной», «Новосибирском», саратовским «Соколом» и волгоградским «Ротором».

«С середины 2024 года по декабрь 2025 года Денис Константинович работал главным тренером волгоградского "Ротора", и за это время вывел команду из второго дивизиона в первый, заняв затем в дебютный сезон в Лиге Пари 9-е место. По итогам осеннего этапа прошедшего первенства "Ротор" поднялся на 7-е место»,— рассказали в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне наставником «Шинника» был белорусский специалист Артем Булойчик. Контракт с ним завершился. Клуб поблагодарил главного тренера за работу.

«Под руководством Артема Олеговича Булойчика в сезоне 2024/2025 "Шинник" за несколько туров до конца первенства обезопасил себя от вылета и занял итоговое 14-е место. В нынешнем первенстве ярославцы, прибавляя по ходу турнира, поднялись по ступеням таблицы выше и по итогам сезона расположились на 8-й позиции»,— отметил клуб итоги работы наставника.

Алла Чижова