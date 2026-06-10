На фоне проблем в Крыму мошенники начали использовать схему с талонами на топливо

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с продажей топливных талонов на фоне обсуждения проблем с обеспечением бензином в Крыму. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства, злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливо по якобы выгодной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что мошенники оперативно адаптируют свои сценарии под актуальную информационную повестку и используют темы, вызывающие повышенный интерес у граждан. Потенциальным жертвам предлагают срочно перевести деньги за талоны, убеждая их в ограниченности предложения и необходимости «успеть купить» до окончания запасов.

В МВД подчеркнули, что подобные схемы строятся на искусственно создаваемом ажиотаже и ощущении дефицита. Ведомство призвало граждан критически относиться к подобным предложениям и не переводить деньги неизвестным лицам.

Вячеслав Рыжков