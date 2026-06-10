Дачу управляющего в Петропавловском парке Ярославля включат в план приватизации

В Ярославле планируется включить в план приватизации объект культурного наследия федерального значения «Дом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых, летняя дача управляющего директора фабрики». Изменения в план внесла в муниципалитет мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Объект находится по адресу: Петропавловский парк, д. 11. Это известное историческое здание на берегу пруда. Здание было построено в 1730-1740 годах, а позднее перестраивалось. Несмотря на статус памятника федерального значения, объект много лет находится в руинированном состоянии. Площадь здания составляет 553,9 кв. м.

Информация об объекте уже размещена на сайте наследие.дом.рф со статусом «подготовка к торгам».

Антон Голицын