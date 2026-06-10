Жителя Ярославской области будут судить за заведомо ложный донос

В Пошехонский районный суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в январе 2026 года обвиняемый, не желая платить кредиты, обратился в полицию и сообщил, что неизвестный воспользовался его персональными данными и оформил на его имя микрозаймы. В ходе проверки полиция выяснила, что данная версия не соответствует действительности.

«Договоры потребительского займа заключены мужчиной самостоятельно, а в орган внутренних дел он сообщил заведомо ложную информацию»,— рассказали в прокуратуре.

После завершения расследования уголовного дела прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Алла Чижова