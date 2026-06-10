В зоне затопления в Крымском районе погибли посевы на площади 2,2 тысячи гектаров

В Крымском районе Краснодарского края продолжает увеличиваться площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий из-за поступления воды через прораны в дамбе реки Кубань в районе хутора Западного, сообщили в администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оперативным данным, под водой находится около 3,9 тыс. га сельхозземель. На площади порядка 2,2 тыс. га зафиксирована гибель посевов. Повреждены культуры зерновых и технических растений, включая сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, лен, а также клубнику, бахчевые, люцерну и многолетние травы.

В зоне подтопления оказалась животноводческая ферма, специализирующаяся на разведении овец и крупного рогатого скота. По данным администрации, поголовье было заранее эвакуировано.

В Троицком и Киевском сельских поселениях введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне риска остаются СНТ «Йодник» и хутор Западный, жители которых были эвакуированы заблаговременно. Также фиксируется повышение уровня воды в оросительных каналах на территории Троицкого сельского поселения.

Для снижения притока воды ведутся работы по регулированию оросительной системы и отводу стока от станицы Троицкой. В течение ночи проводились земляные работы на Афипском канале, установлены насосные станции для перекачки воды. Дополнительно задействованы мощные насосы МЧС для перераспределения потока между каналами.

Параллельно ведется обваловка насосной станции второго подъема, обеспечивающей водоснабжение Крымского района, Новороссийска и Геленджика.

В Киевском сельском поселении под угрозой подтопления остаются хутор Урма и село Гвардейское. Жители находятся в режиме готовности к эвакуации. На местах проведены работы по укреплению защитных насыпей и укладке мешков с песком, наиболее уязвимые участки усилены силами муниципальных служб и местных жителей.

Вячеслав Рыжков