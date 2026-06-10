В Ростовской области заболеваемость эхинококкозом выросла вдвое

В Ростовской области в 2025 году зарегистрировано 15 случаев эхинококкоза против 7 в предыдущем году, что означает рост заболеваемости более чем в два раза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эхинококкоз представляет собой редкую паразитарную инфекцию, при которой в человеческом организме образуются кистозные формирования, преимущественно в печени и лёгких.

Максимальное количество больных выявлено в Ростове-на-Дону — 8 случаев. Остальные пациенты обнаружены в нескольких районах региона: Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском и Усть-Донецком, а также в городах Батайске и Новошахтинске.

Болезнь вызывают ленточные черви рода Echinococcus. Инфицирование происходит при взаимодействии с животными, употреблении загрязнённых продуктов или при работе с заражённым мясом.

Мария Хоперская