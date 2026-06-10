Директор музея «Оборона Севастополя»: панорама могла получить критические повреждения

В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — объекту культурного наследия и одному из символов города. Директор музея Михаил Смородкин заявил, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. Его слова приводит пресс-служба музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Михаил Смородкин сообщил, что попадание пришлось по кровле основного здания музея-панорамы. В результате возник пожар, который продолжали ликвидировать подразделения МЧС России и городских служб.

По его словам, музей понес серьезный ущерб, однако окончательная оценка состояния панорамы и предметного плана будет возможна только после обеспечения доступа специалистов и проведения обследований. Он отметил, что из-за масштабов возгорания, продолжавшегося несколько часов, существует вероятность критических повреждений экспозиции.

На месте происшествия, по данным экстренных служб, были задействованы десятки единиц пожарной техники. Кровля здания была охвачена огнем, пожар получил высокий ранг сложности.

Объект уже подвергался разрушениям в годы Великой Отечественной войны и впоследствии был восстановлен, напомнили в музее. В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются.

Вячеслав Рыжков