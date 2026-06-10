В среду бензин на АЗС «ТЭС» в Севастополе будут отпускать только по QR-кодам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об изменении порядка продажи топлива на автозаправочных станциях сети «ТЭС» в условиях действующих ограничений.

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По его словам, 10 июня реализация бензина на АЗС сети будет осуществляться исключительно по QR-кодам. С 09:00 до 21:00 заправиться смогут только те автомобилисты, которые получили соответствующие коды вечером 8 и 9 июня. Коды, выданные ранее (в выходные дни), аннулированы и более не действуют.

Глава города также напомнил, что сохраняется лимит отпуска топлива — не более 20 литров на один автомобиль. АЗС сети «ТЭС» будут работать до 21:00.

Автомобилистов просят перед поездкой проверять наличие топлива на интерактивной карте, чтобы избежать очередей и поездок на станции с минимальными остатками. При заправке QR-код необходимо предъявлять сотруднику-контролеру для погашения перед оплатой.

Вячеслав Рыжков