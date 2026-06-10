Губернатор: Панорама «Оборона Севастополя» практически уничтожена

В результате ночной атаки беспилотника в Севастополе серьезно пострадало здание музея-панорамы Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

По словам главы города, БПЛА самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия, который считается одним из главных символов Севастополя. На месте происшествия продолжают работать 83 сотрудника экстренных служб и 22 единицы техники МЧС России и спасательной службы Севастополя. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Господин Развожаев заявил, что панорамное полотно, созданное художником Францем Рубо, практически уничтожено. Он также напомнил, что здание музея уже подвергалось разрушениям в годы Великой Отечественной войны. Тогда, после артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 года, удалось спасти значительную часть фрагментов полотна, а в послевоенный период произведение было восстановлено.

Губернатор подчеркнул, что власти намерены восстановить пострадавший объект после завершения ликвидации последствий атаки.

Вячеслав Рыжков