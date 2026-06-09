Главные новости за 9 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

До конца лета доставку с помощью роботов «Яндекса» планируют запустить в Коминтерновском, Центральном, Ленинском и Советском районах Воронежа. На старте роботы будут привозить заказы «Яндекс.Лавки», а позже добавятся сервисы «Еда» и «Доставка». Воронеж станет вторым крупным городом в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы, где появятся роботы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) к комику из Воронежа Антону Шастуну. Предметом взыскания выступают обязательные платежи и финансовые санкции.

Арбитражный суд Белгородской области ввел наблюдение в местном ЗАО «Белшпала» (по собственным данным, производит шпалы для объектов РЖД) по банкротному иску московского ООО «ТД Богатырь МСК» Юрия Компанейца. Задолженность белгородской компании составляет 579,7 млн руб.

В городе Курчатове Курской области освятили Свято-Троицкий храм, построенный при поддержке атомщиков, — его сооружали одновременно с энергоблоками ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Храм расположен в новом микрорайоне Курчатова — Атомграде. Строительство длилось в течение пяти лет.

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по иску подмосковного ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» («УПМК-22») к местному ООО «Технический центр организации дорожного движения». Заявитель требовал защитить его деловую репутацию и взыскать с компании 8,6 млн руб. убытков, но впоследствии отказался от претензий.

Глава Мценского района Орловской области Екатерина Ерохина внесла в облсовет вопрос об упразднении территориальной единицы — деревни Савенка на территории Башкатовского сельсовета. Решение будет принято комиссией по вопросам административно-территориального устройства.

В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время сегмент малого и среднего бизнеса получил 8,1 млрд руб., сократив заимствования на 31,5%. Доля МСП в общем объеме корпоративных выдач составила 22,8%.

Денис Данилов