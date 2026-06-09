Деревню Савенка упразднят в Орловской области

Глава Мценского района Орловской области Екатерина Ерохина внесла в облсовет вопрос об упразднении территориальной единицы — деревни Савенка на территории Башкатовского сельсовета. Решение будет принято комиссией по вопросам административно-территориального устройства, сообщили в пресс-службе облсовета.

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«Необходимость этой инициативы продиктована отсутствием деревни как таковой. Перепись населения 2020 года не зафиксировала там жителей, адреса жилых помещений не присвоены, инфраструктура отсутствует, а налоговая база не содержит данных о земельных участках и объектах недвижимости»,— заявил исполняющий обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области — главного архитектора Орловской области Вячеслав Миронов.

В соответствии с процедурой упразднения после принятия закона Воронежской области в документы территориального планирования будут внесены соответствующие изменения, заключающиеся в исключении границ поселка и определении функционального зонирования освобожденной территории. Затем информацию внесут в ЕГРН. Сведения о поселке исключат из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), общероссийского классификатора муниципальных образований и государственного каталога географических названий.

Глава Башкатовского сельского поселения Тамара Балабанова подтвердила, что в деревне Савенка жители не проживают и не зарегистрированы. Законопроект об упразднении населенного пункта будет внесен в повестку 55-го заседания.

В марте «Ъ-Черноземье» также писал, что в Воронежской области решили упразднить поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества, входящий в состав Хреновского сельского поселения. По данным последней всероссийской переписи населения (октябрь 2021 года) в поселке не проживало ни одного человека.

Денис Данилов