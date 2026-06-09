Белгородская «Белшпала» попала под наблюдение из-за долга на 580 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области ввел наблюдение в местном ЗАО «Белшпала» (по собственным данным, производит шпалы для объектов РЖД) по банкротному иску московского ООО «ТД Богатырь МСК» Юрия Компанейца. Задолженность белгородской компании составляет 579,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения еще не опубликована, поэтому длительность первой процедуры банкротства и временный управляющий не раскрываются. ООО «ТД Богатырь МСК» инициировало разбирательство в конце апреля.

В январе 2023 года «Белшпала» подала в арбитраж иск о самобанкротстве из-за долгов на 583,9 млн руб. Спустя чуть больше года, в феврале 2024-го, в компании ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Эдуард Бердник.

В июле 2025 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с основным кредитором — также банкротящимся столичным ООО «Спецтрансстрой» Романа Шленчака. Однако в начале 2026 года в рамках этого дела ООО «ТД Богатырь МСК» обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве, попросив заменить кредитора «Спецтрансстрой» на него. В связи с заключением соответствующего договора уступки требований между компаниями суд согласился и выдал «Богатырю» исполнительный лист на принудительное исполнение упомянутого мирового соглашения. Последнее предполагает взыскание с «Белшпалы» в пользу московской фирмы 579,7 млн руб.

О причинах сокращения металлургического производства в макрорегионе в начале 2026 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова