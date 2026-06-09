«Атомный» храм освятили и открыли для прихожан в курском Курчатове

В городе Курчатове Курской области освятили Свято-Троицкий храм, построенный при поддержке атомщиков, — его сооружали одновременно с энергоблоками ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Храм расположен в новом микрорайоне Курчатова — Атомграде. Строительство длилось в течение пяти лет. Об этом рассказали пресс-службы областного правительства и Курской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курской епархии Фото: пресс-служба Курской епархии

Новое здание может вместить около 600 человек. Чин освящения Свято-Троицкого храма совершил епископ Курский и Рыльский Герман. После освящения престола был совершен крестный ход с частицами мощей святых мучеников.

Строительство храма в честь Святой Троицы в городе атомщиков началось в конце 2021 года по инициативе на тот момент директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина. Все работы проводились по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа на благотворительные средства от концерна «Росэнергоатом». В начале августа 2022 года глава митрополии совершил чин освящения закладного камня в основание здания. В ноябре 2023 года был проведен чин освящения колоколов и крестов на купола. Иконостас для храма был изготовлен в мастерской Свято-Троицкого братства города Щигры. Настоятелем назначен протоиерей Николай Гоенко.

По окончании литургии глава митрополии поздравил всех молящихся и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве храма, вручив строителям, жертвователям и усердным труженикам патриаршие награды, епархиальные медали и грамоты.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ выработал уже 2 млрд кВтч электроэнергии с момента запуска в декабре 2025 года. Такой объем энергии способен обеспечить потребности города с населением 500 тыс. человек в течение года.

Денис Данилов