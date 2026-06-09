Роскомнадзор подал иск к комику из Воронежа Антону Шастуну

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) к комику из Воронежа Антону Шастуну. Предметом взыскания выступают обязательные платежи и финансовые санкции. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский комик Антон Шастун

Фото: официальное сообщество во «Вконтакте» воронежского комика Антона Шастуна Воронежский комик Антон Шастун

Фото: официальное сообщество во «Вконтакте» воронежского комика Антона Шастуна

Заявление пока не принято к производству, подробности не раскрываются.

Антон Шастун родился 19 апреля 1991 года в Воронеже. Окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по специальности «Менеджмент». Ранее обучался на факультете прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета по специальности «Бизнес-информатика». Карьеру комика начинал в составе университетской команды КВН «БВ», затем выступал в импровизационном театре «Спорный вопрос» в Воронеже. После окончания вуза принял решение посвятить карьеру юмористическому творчеству. Был приглашен для участия в шоу «18+», где исполнял стендап-номера. На одном из выступлений привлек внимание воронежского комика Руслана Белого (признан иноагентом), который позвал его выступить в Comedy Club в Москве. В 2013 году участвовал в отборе телепроекта Comedy Баттл на канале ТНТ, где был замечен креативным продюсером телеканала. С 2016 года является участником шоу «Импровизация» (с 2023 года — «Импровизаторы») в составе квартета (Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко). Был членом жюри Comedy Баттл. В 2023 году — ведущий телеигры «Взрослым не понять» на СТС. Также известен как участник проектов «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм», «Что делаем, куда идем?» и ведущий интернет-шоу «Контакты», «Цитаты» и «Неигры» на своих каналах.

В Воронеже начинали или продолжали профессиональную деятельность ряд известных представителей импровизационного юмора. В их числе признанные иноагентами Руслан Белый и Данила Поперечный, а также Юлия Ахмедова, Дмитрий Позов, Роман Косицын и Дмитрий Журавлев.

В 2023 году региональное отделение ЛДПР обратилось в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания комика Руслана Белого (признан иноагентом) о специальной военной операции на наличие признаков экстремизма. В одном из выступлений артист заявил, что не поддерживает СВО, сказав: «Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека». В сентябре того же года Министерство юстиции РФ включило Руслана Белого в реестр иностранных агентов. В апреле 2024 года Таганский районный суд Москвы назначил комику административный штраф в размере 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Кабира Гасанова