Кредитование бизнеса в Тамбовской области за год выросло до 35 млрд рублей

В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время сегмент малого и среднего бизнеса получил 8,1 млрд руб., сократив заимствования на 31,5%. Доля МСП в общем объеме корпоративных выдач составила 22,8%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной рост спроса на заемные средства обеспечили сельское хозяйство и торговля. Аграрии привлекли 10,5 млрд руб. (+26% год к году), торговые организации нарастили объем кредитов в 1,7 раза — до 10 млрд руб. При этом обрабатывающие производства, строительные компании, а также предприятия транспорта и связи демонстрировали более сдержанную динамику.

Совокупная задолженность организаций Тамбовской области перед банками на 1 апреля 2026 года приблизилась к 200 млрд руб., увеличившись за год на 24%. При этом долг субъектов МСП сократился на 1,8%, до 38,7 млрд руб.

За первый квартал 2025 года тамбовские юридические лица взяли банковские кредиты на 29 млрд руб. — на 8,4% меньше, чем в тот же период 2024-го.

Кабира Гасанова