Прекращен спор о защите деловой репутации подрядчика Восточного обхода Липецка

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по иску подмосковного ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» («УПМК-22») к местному ООО «Технический центр организации дорожного движения». Заявитель требовал защитить его деловую репутацию и взыскании с компании 8,6 млн руб. убытков, но впоследствии отказался от претензий. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, стороны мирно урегулировали спор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года ответчик разметил на «Федресурсе» сообщение о намерение обанкротить «УПМК-22». Основанием для публикации послужило решение Арбитражного суда Липецкой области о взыскании задолженности по договору субподряда в 5,8 млн руб., которое на тот момент не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. В связи с этим истец расценил сообщение на «Федресурсе» как недостоверное и порочащее его деловую репутацию. В «УПМК-22» связывали с публикацией расторжение действующего договора, что привело к необходимости возврата полученного аванса на 8,6 млн руб.

Заявитель требовал удалить спорное сообщение. На «Федресурсе» оно все еще размещено в карточках обеих компаний.

Согласно картотеке арбитражных дел, «УПМК-22» обжаловала решение регионального арбитража о взыскании с нее 5,8 млн руб. в пользу «Технического центра организации дорожного движения», но 19-й арбитражный апелляционный суд отклонил претензию компании. Решение апелляции вступило в законную силу.

Липецкий арбитраж продолжает рассматривать спор «Дорожного агентства Липецкой области» и «УПМК-22» из-за строительства Восточного обхода Липецка. Представители областного учреждения считают, что подрядчик не отработал аванс на 79,5 млн руб. Ответчик не соглашается с заявленными требованиями и требует компенсации своих расходов на 68,3 млн руб. Ближайшее заседание по делу запланировано на 16 июня.

Алина Морозова