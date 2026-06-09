В Краснодаре осудили организатора ОПГ, занимавшейся киберпреступлениями

Советский районный суд Краснодара вынес приговор по делу об организации киберпреступной группы, признал виновным Александра Зверева по ряду статей УК РФ, включая получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и покушение на нарушение неприкосновенности частной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2018 по 2021 год Зверев организовал и возглавил группу, занимавшуюся незаконным оборотом персональных данных и изготовлением поддельных документов. Используя инструменты анонимизации, участники структуры, действовавшей под видом детективного агентства, за вознаграждение предоставляли заказчикам сведения из закрытых баз данных силовых ведомств и операторов связи, включая информацию о перемещениях, телефонных соединениях и имуществе граждан. Кроме того, они изготавливали поддельные дипломы, удостоверения и иные документы. Стоимость услуг, по данным суда, составляла от 10 тыс. до 100 тыс. руб., расчеты проводились в криптовалюте с выводом средств через подставные электронные кошельки.

После возбуждения дела фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2022 году он был задержан в Индонезии, а в 2025 году экстрадирован в Россию.

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. руб. Кроме того, взыскана сумма более 2,2 млн руб., потраченная на процедуру экстрадиции.

Ранее в 2023 году в отношении других участников группы уже были вынесены обвинительные приговоры.

Вячеслав Рыжков