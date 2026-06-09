Силовики пришли в офис фирмы химикатов после смертельного пожара у Финляндского вокзала

Сотрудники Следственного комитета и полиции 9 июня провели следственные действия в бизнес-центре на Большом Сампсониевском проспекте, 106. Там находится офис компании — производителя химических реагентов, чья деятельность могла быть связана с пожаром у Финляндского вокзала, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соучредитель фирмы погиб при пожаре

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Соучредитель фирмы погиб при пожаре

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным издания, соучредитель фирмы погиб при пожаре, разгоревшемся накануне вечером в Калининском районе. Еще один совладелец находится в больнице. По версии следствия, работа сотрудников компании в ангаре привела к детонации химического вещества. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», крупный пожар произошел 8 июня на территории промзоны вблизи Финляндского вокзала и завода «Арсенал» (Минеральная улица, д. 32). Загорелся ангар размером 30 на 50 метров, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Карина Дроздецкая