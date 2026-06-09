СК подтвердил гибель четырех человек при детонации химикатов в Петербурге

Следственный комитет продолжает расследование дела о нарушении правил безопасности при работах с химическими веществами в арендованном здании. 8 июня в результате детонации и пожара погибли двое, включая собственника компании. Еще две женщины скончались от травм при обрушении конструкций. Двое госпитализированы, сообщили в СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи провели осмотр места

Фото: СК РФ по Петербургу Следователи провели осмотр места

Фото: СК РФ по Петербургу

Следователи провели осмотр места, назначили экспертизы, устанавливают виновных. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Кирилл Конторщиков