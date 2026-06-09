Губернатор Кубани: мазут был всегда

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения о якобы загрязнении пляжей Анапы нефтепродуктами. Вопрос о публикациях, где упоминались следы мазута на побережье, ему задал журналист кремлевского пула Александр Юнашев; ответ был опубликован в Telegram-канале репортера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По словам Кондратьева, курортный сезон в регионе стартовал и продолжается в штатном режиме. Он заявил также, что следы нефтепродуктов фиксировались и ранее, до инцидентов с танкерами в Керченском проливе.

«И в моем детстве, и в вашем — мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит»,— сказал губернатор, добавив, что восприятие масштаба проблемы часто оказывается субъективным.

Он также предположил, что при наличии серьезных экологических проблем это отразилось бы на туристическом потоке и отзывax отдыхающих, чего, по его мнению, не наблюдается. «Если бы проблема стояла остро, негативных отзывов было бы много. Но этого нет»,— отметил Кондратьев, назвав обсуждения загрязнения преувеличенными.

Вячеслав Рыжков