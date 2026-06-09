Портфель проектов ГЧП на Кубани планируют увеличить до 1 трлн рублей за 3 года

В Краснодарском крае стоимость портфеля проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют нарастить с нынешних 430 млрд руб. до 1 трлн руб. в течение ближайших трех лет. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью РБК ТВ ЮГ рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, сейчас общий объем проектов ГЧП превышает 430 млрд руб., из которых более 350 млрд руб. составляют средства частных инвесторов.

Алексей Юртаев напомнил, что Краснодарский край занимает седьмое место в рейтинге российских регионов по развитию государственно-частного партнерства, тогда как несколько лет назад находился в пятом десятке субъектов страны.

Министр также подчеркнул важность сохранения действующих мер поддержки бизнеса и экономики. В регионе их насчитывается более 200.

Кроме того, власти намерены сохранить расходы на развитие инфраструктуры и реализацию проектов, способствующих росту валового регионального продукта.

В числе перспективных инициатив Юртаев назвал строительство Северного обхода Новороссийска. Соглашение о реализации проекта с объемом внебюджетных инвестиций не менее 70 млрд руб. было подписано на ПМЭФ-2026 губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой ВТБ Андреем Костиным.

Анна Гречко