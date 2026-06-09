Суд отказал в расторжении 886 договоров по апарт-комплексу в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений спецназначения "Альбатрос"», которое пыталось оспорить решения нижестоящих судов по делу о 886 договорах участия в долевом строительстве апарт-комплекса «Горизонт» в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания добивалась признания расторгнутыми договоров долевого участия, заключенных в 2015–2017 годах между обществом и его учредителем Анзором Пруидзе, который впоследствии был признан виновным в мошенничестве и объявлен в розыск.

Суд установил, что после включения недостроенного объекта на улице Просвещения в реестр проблемных в 2021 году проект передали другому застройщику для завершения строительства. При этом ООО «Альбатрос» заключило соглашение о взаимодействии с новым застройщиком и не заявляло каких-либо претензий в отношении реализации проекта.

Ранее Адлерский районный суд Сочи отказал в удовлетворении требований компании. Эту позицию поддержал и Краснодарский краевой суд. В судебных актах указано, что договоры долевого участия были оформлены в письменной форме, их действительность подтверждена документально, а права участников строительства и последующих цессионариев зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Кроме того, суды приняли во внимание вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края, подтвердившее права дольщиков. Отдельно было отмечено, что Анзор Пруидзе по-прежнему владеет 100% долей в компании «Альбатрос», что, по мнению судов, свидетельствует о наличии искусственно сформированного спора.

В кассационной жалобе заявитель ссылался на приговор Хостинского районного суда Сочи и утверждал, что отсутствие факта оплаты по договорам делает их ничтожными либо дает основания для расторжения. Представители дольщиков, привлеченные к процессу в качестве третьих лиц, просили оставить ранее принятые судебные решения без изменений.

Гражданская коллегия кассационного суда признала доводы заявителя необоснованными. В определении указано, что вынесенный по уголовному делу приговор подтверждает вину учредителя компании, однако не прекращает гражданско-правовые обязательства застройщика перед лицами, которым были переданы права требования по договорам.

Также кассационная инстанция согласилась с выводами нижестоящих судов о злоупотреблении правом со стороны истца. Суд указал, что целью обращения являлось не восстановление нарушенных имущественных прав, а попытка вернуть активы, которые уже были переданы участникам долевого строительства.

В результате кассационный суд подтвердил законность решений Адлерского районного суда Сочи и Краснодарского краевого суда, оставив их без изменений. Дело рассмотрено в рамках производства №88-12818/2026.

Мария Удовик