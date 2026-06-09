В Сочи прорабатывают пилотный проект по расширению использования транспорта на метане

Власти Сочи приступили к проработке пилотного проекта по расширению применения газомоторного транспорта в городском хозяйстве и пассажирских перевозках. Соответствующие вопросы обсудили на совещании в администрации курорта с участием представителей транспортной отрасли, производителей техники, регионального оператора по обращению с отходами и компании «Газпром газомоторное топливо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе заседания участники рассмотрели развитие рынка газомоторного топлива на территории курорта, перспективы расширения заправочной инфраструктуры и дополнительные меры поддержки владельцев техники, работающей на метане. Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего внедрения экологичного транспорта в коммунальный и пассажирский сектор.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что экологическая повестка остается одним из приоритетных направлений развития города. По его словам, использование газомоторного топлива позволяет снижать нагрузку на окружающую среду, обеспечивает экономическую эффективность эксплуатации транспорта и соответствует федеральным задачам по развитию экологически чистых видов топлива.

В администрации сообщили, что для реализации проекта на курорте уже сформирована базовая инфраструктура. В настоящее время в Сочи работают три стационарные и передвижные метановые заправочные станции. Кроме того, 31% автобусов, задействованных в пассажирских перевозках, уже используют метан в качестве топлива.

В мэрии также сообщили о планах по дальнейшему обновлению подвижного состава муниципального перевозчика. В течение текущего года для городских маршрутов намерены приобрести дополнительные автобусы, работающие на газомоторном топливе. Коммунальные предприятия курорта также продолжают внедрять специализированную технику на метане.

По итогам совещания глава города поручил сформировать рабочую группу, которая займется вопросами развития газомоторного транспорта, расширения сети заправочных объектов и взаимодействием с профильными организациями.

Участники встречи отметили, что существующая инфраструктура уже не полностью покрывает потребности рынка. В связи с этим в Сочи рассматривают возможность дальнейшего увеличения количества заправочных объектов. Также в перспективе планируется развитие сервисной и гарантийной поддержки техники, использующей газомоторное топливо, что должно обеспечить ее более широкое применение в пассажирских перевозках и работе городских служб.

Мария Удовик