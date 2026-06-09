Дело о подсудности бывшего депутата ГД Бальбека передано в Краснодар

Верховный суд Республики Крым снял с апелляционного рассмотрения уголовное дело бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека и направил материалы в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса о территориальной подсудности. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из обвиняемых по делу Алексей Анохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам защитника, сторона защиты настаивала на передаче дела в ВС РФ, полагая, что имеются обстоятельства, способные вызвать сомнения в объективности и беспристрастности судов на территории Крыма. После поступления материалов в кассационную инстанцию будет назначена дата рассмотрения вопроса о подсудности.

Ранее защита уже добивалась переноса рассмотрения дела за пределы полуострова. Генеральная прокуратура поддержала соответствующее ходатайство, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказался передавать дело в Верховный суд России. Сам процесс проходит в закрытом режиме.

О задержании Руслана Бальбека МВД по Республике Крым сообщило 2 сентября 2025 года. Бывший депутат был задержан на территории Кабардино-Балкарии после объявления в розыск. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Симферополя.

По данным защиты, экс-парламентарию предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Срок его ареста продлен до 25 июля.

Вячеслав Рыжков