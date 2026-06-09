В Сочи на лето ограничат движение грузовиков на десятках улиц

В Сочи в период летнего курортного сезона планируют ввести временные ограничения на движение грузовых автомобилей по ряду городских улиц. Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру в период высокого туристического потока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, ограничения планируется ввести после 28 июня 2026 года. Они будут действовать ежедневно с 08:00 до 20:00 и затронут грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 2 т.

Ограничения распространятся на ряд автомобильных дорог общего пользования местного значения в Центральном, Хостинском и Адлерском районах города. В перечень вошли улицы 8 Марта, Богдана Хмельницкого, Виноградная на участке от улицы Политехнической до улицы Егорова, Войкова, Воровского, Гагринская, Гвардейская, Горького, Демократическая на участке от улицы Ленина до набережной, Депутатская на участке от улицы Южной до улицы Черноморской, Егорова на участке от улицы Виноградной до Курортного проспекта.

Также ограничения затронут улицы Интернациональную, Калинина на участке от улицы Ленина до улицы Просвещения, Карла Либкнехта, Кирова на участке от улицы Ленина до улицы Просвещения, Конституции СССР на участке от дома №42А до улицы Несебрской, Кооперативную, Крупской, Москвина, Нагорную, Несебрскую, Орджоникидзе, Островского, Павлика Морозова, Парковую, Платановую, Поярко, Просвещения на участке от улицы Калинина до улицы Кирова, Роз, Свердлова на участке от улицы Ленина до улицы Просвещения, Северную, Советскую, Соколову и Театральную.

В перечень также включены улица Тоннельная на участке от улицы Войкова до улицы Севастопольской, Ульянова на участке от улицы Ленина до улицы Просвещения, Учительская на участке от Курортного проспекта до улицы Черноморской, Черноморская, Энгельса, Южная, Юных Ленинцев, переулки Горького, Зеленый, Богдана Хмельницкого, Морской и Электрический.

Кроме того, движение большегрузов ограничат на Курортном проспекте на участке от улицы Егорова до улицы Яна Фабрициуса, а также на проспекте Пушкина.

В администрации города отмечают, что временные ограничения вводятся традиционно в летний период, когда транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть Сочи существенно возрастает из-за увеличения туристического потока и количества личного автотранспорта на курорте.

Мария Удовик