Город с монопрофильным уклоном и диверсификационной экономикой

В 2025 году в экономику Невинномысска привлечено более 31 млрд руб. внебюджетных инвестиций, что на 8% больше плановых показателей. Только за прошлый год инвесторы освоили более 25 млрд руб. и создали почти 12 тыс. новых рабочих мест. В городе реализуются проекты химических производств и аграрных технологий, расширяют свое присутствие крупнейшие маркетплейсы и логистические компании. Все это положительным образом сказывается на уровне жизни горожан, обеспечивая их рабочими местами, а бюджет города — налогами. Подробнее — в материале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края

Несмотря на негласный статус Невинномысска как промышленной столицы Северного Кавказа, в городе реализуются проекты в различных отраслях. Это и первый в России тепличный комплекс по выращиванию бананов, и завод по производству средств защиты растений, и инфраструктура экопромышленного парка для обращения с вторичным сырьем. В городе, площадь которого составляет 9871 га, находится один из прорывных проектов Ставрополья — торгово-логистический хаб, включающий около десяти производителей.

Невинномысску повезло с географией: он является связующим звеном между краевой столицей — Ставрополем, агломерацией Кавказских Минеральных Вод и Краснодарским краем. Через город проходит федеральная трасса и железная дорога, в часовой доступности — два международных аэропорта. Это делает Невинномысск идеальным местом для хранения и торговли. Как итог — в городе строят логистические центры двух крупнейших маркетплейсов страны суммарно на 8,78 млрд руб. и более 6 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Невинномысск — крупнейший промышленный центр Ставропольского края с преобладанием химической отрасли. Город лидирует среди других муниципальных образований Ставрополья по многим показателям социально-экономического развития.

В целях преодоления монопрофильности экономики города на его территории создан региональный индустриальный парк, где строятся предприятия различных отраслей. В 2017 году постановлением Правительства Российской Федерации № 1606 образована территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (ТОСЭР).

Инвестиционный бум

Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым на 2025 год для Невинномысскаутвержден плановый показатель по объему инвестиций в основной капитал, исключающий бюджетные средства, в размере 29,28 млрд руб. Фактически в экономику города было привлечено 31,56 млрд руб. частных инвестиций, что на 7,78% больше установленного показателя.

Наиболее крупными инвесторами, реализующими в городе свои проекты, являются АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал Невинномысской ГРЭС — ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также резиденты регионального индустриального парка (РИП) и ТОСЭР. В 2025 году на территории РИП реализовывали свои проекты 12 резидентов с общим объемом планируемых инвестиций — 12 млрд руб. и около 1000 вновь созданных рабочих мест. Всего с начала реализации инвестиционных проектов резидентами РИП было освоено 9,78 млрд руб. и создано 544 новых рабочих места.

Что касается резидентов территории опережающего социально-экономического развития, то в 2025 году в рамках проекта осуществляли деятельность 52 резидента.

Общий объем инвестиций резидентов ТОСЭР в прошлом году составил более 28 млрд руб. Кроме того, на предприятиях было создано более 10,6 тыс. рабочих мест.

Знаковые проекты

Якорным резидентом на инвестиционной ниве Невинномысска является ООО «Казьминский молочный комбинат». Общество реализует инвестиционный проект с суммой инвестиций более 1 млрд руб. и созданием 295 рабочих мест. Это новейший завод, спроектированный и построенный на территории опережающего социально-экономического развития города. Основным направлением деятельности завода является выпуск натуральной молочной продукции высокого качества. Уникальность Казьминского молочного комбината заключается в реализации полного производственного цикла готовой продукции: от производства молока на собственных фермах до замкнутого цикла переработки с использованием эффективных технологий.

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Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края ООО «Казьминский молочный комбинат»

Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края

В прошлом году ООО «НПП “НефтеХимПром”» построило в городе завод по производству нитрилометилтриенфосфоновой кислоты. Общий объем инвестиций в проект составил 295 млн руб. Было создано 39 рабочих мест.

Кроме того, компанией «Топдизель Сервис» была введена в эксплуатацию станция грузового технического обслуживания. Общий объем инвестиций в проект составил 47,1 млн руб. Было создано 23 рабочих места. В настоящее время станция уже осуществляет операционную деятельность.

Сегодня в Невинномысске продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса для выращивания бананов на закрытом грунте. Инвестором выступает ООО «ПлодоВитта», которое вложит в проект в общей сложности почти 2,5 млрд руб. На комплексе будет создано 57 рабочих мест. Еще один проект в сфере АПК касается производства средств защиты растений. Компания «Землякофф Фитоформация» строит завод, который будет производить СЗР, за 887,7 млн руб. Предполагается создание 75 рабочих мест.

В сфере переработки отходов ООО «Экологический цифровой оператор» создает инфраструктуру экопромышленного парка для обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем. Общий объем инвестиций в проект составит 929,9 млн руб.

Кроме того, ООО «Алюсед» вскоре должно начать деятельность по переработке вторичного алюминия.Мощность производства - 2000 тонн в год. Сырьем для работы станут отходы крупных предприятий алюминиевой отрасли. В производство будет вложено 223,33 млн руб., предполагается создание 25 рабочих мест.

В области производства строительных материалов реализуется проект на 529,17 млн руб. Это ООО «Невинномысский ГазоСиликатныйБлок» строит завод по производству газосиликатного блока. Будет создано 35 рабочих мест.

Резидентами РИП и ТОСЭР также являются: • ООО «Аэробалл» (производство аэрозольных алюминиевых баллонов) с объемом инвестиций 4,45 млрд руб. и созданием 309 рабочих мест; • ООО «Невинномысский радиаторный завод» (производит радиаторы отопления из отечественного алюминия) с объемом инвестиций 1,15 млрд руб. и созданием 250 рабочих мест; • ООО «СтавСталь» (металлургическое производство, арматура) с объемом инвестиций 948,83 млн руб. и созданием 973 рабочих мест; • ООО «Алюмар» (крупнейший производитель алюминиевых рондолей в России) с объемом инвестиций 1,15 млрд руб. и созданием 74 рабочих мест; • ООО «Металлоизделия» (производство сварных панелей-секций и опор для современных средств охраны периметра различных объектов) с объемом инвестиций 459,28 млн руб. и созданием 550 рабочих мест; • ООО «Ремуниверсал» (металлообработка) с объемом инвестиций 77,96 млн руб. и созданием 41 рабочего места.

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Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края ООО «Аэробалл»

Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края

Государственная поддержка инвестиционной деятельности

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в регионе создаются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. В частности, инвесторам оказывается вся необходимая поддержка, практически лично сопровождается каждый инвестпроект.

Например, власти Невинномысска проводят работу по формированию инвестиционных площадок, расположенных на территории города. Так, полностью внесены на инвестиционную карту Ставропольского края и инвестиционную карту Российской Федерации 26 инвестиционных площадок. В их числе: «гринфилд» (производство на еще неосвоенной территории) — 23 земельных участка общей площадью 434,94 га и «браунфилд» (территории с уже имеющимися зданиями и инфраструктурой) — три земельных участка общей площадью 38,74 га.

При внесении данных на инвестиционные карты власти Невинномысска обеспечивают соблюдение всех технических требований к формату представления информации, включая: указание географических координат каждой площадки, а также предоставление сведений о наличии инженерной и транспортной инфраструктуры.

Резидентам ТОСЭР предоставляются льготы в виде 5-процентного налога на прибыль в течение первых пяти лет и 18% — в течение последующих пяти лет. Нулевые налог на имущество и налог на землю, а арендная плата за землю — 0,01% от ее кадастровой стоимости. Земельный участок предоставляется резидентам без торгов, а проверки — только по согласованию с Минэкономразвития России.

В числе требований к инвестиционным проектам ТОСЭР: объем капитальных вложений в первый год реализации — не менее 2,5 млн руб., создание не менее 10 новых постоянных рабочих мест.

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Удобство для ритейла

Часть так называемых прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа реализуется на территории Невинномысска. Одним из них является создание торгово-логистического хаба. Это обусловлено уникальным расположению города среди агломераций: Кавказских Минеральных вод, Черкесской, Армавирской и близости к Ставрополю. Кроме того, через Невинномысск проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ» и Северо-Кавказская железная дорога. Дополняет картину наличие в часовой доступности двух международных аэропортов — Минеральных вод и Ставрополя.

Старт формированию логистического хаба уровня Юга России дала реализация масштабного проекта «ОРЦ Невинномысск» — логистического центра для X5 Retail Group. Его площадь 30 тыс. кв. м., объем инвестиций — 1,67 млрд руб., создано 526 рабочих мест

Также в хаб входят еще три резидента ТОСЭР «Невинномысск»: ООО «ВБ Невинномысск», ООО «Озон Невинномысск» и ООО «Айдын Фрукт-Логистик». ООО «ВБ Невинномысск» реализует инвестиционный проект по строительству промышленно-складского комплекса Wildberries стоимостью 5,28 млрд руб. и созданием 5 тыс. рабочих мест. Первая и вторая очереди проекта уже запущены. Освоено 5,31 млрд руб. и создано 7181 рабочее место.

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Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края ООО «Озон Невинномысск»

Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края

ООО «Озон Невинномысск» реализует инвестпроект по созданию логистического комплекса компании OZON. Его стоимость — 3,5 млрд руб. Проект предполагает создание 1089 рабочих мест. Первая и вторая очереди проекта запущены. Освоено почти 4 млрд руб., создано 741 рабочее место. ООО «Айдын Фрукт-Логистик» реализует инвестиционный проект по строительству плодохранилища мощностью 30 тыс. тонн. Его стоимость — 6,71 млрд руб. Будет создано 150 рабочих мест. Запуск планируется в 2026 году. Уже освоено почти 5 млрд руб. и создано 19 рабочих мест.

Кроме того, значительными логистическими мощностями на территории города обладают АО «МХК “ЕвроХим”», АО «Арнест» и ООО «Ставропольский бройлер». В ближайшее время начнет свою работу складской распределительный центр ООО «Посейдон».

Также планируется к реализации инвестиционный проект ООО «ВБ» по строительству сортировочного центра с объемом инвестиций более 500 млн руб. и созданием 1000 рабочих мест.

Расширение и модернизация

Помимо создания новых логистических центров и производств, в Невинномысске инвесторами проводится работа по расширению и модернизации существующих. Так, например, в 2025 году заключено дополнительное соглашение с ООО «ЕвроХим Северный Кавказ» по специальному инвестиционному контракту (СПИК), в рамках которого реализуется инвестиционный проект по внедрению технологии производства нитрата калия и хлорида аммония из хлорида калия и нитрата аммония путем двойной декомпозиции. Объем инвестиций по проекту увеличивается с 4,6 млрд руб. до почти 8 млрд руб. Также увеличен план по созданию рабочих мест: с 80 до 100.

Проведено увеличение мощностей птицекомбината (РЦ5) филиала «Мясоптицекомбинат “Невинномысский”» ООО «Ставропольский бройлер» на 1200 рабочих мест.

В ближайшее время действующим резидентом ООО «Казьминский молочный комбинат» планируется строительство второго молочного завода в Невинномысске. Планируемый объем переработки молока в сутки — до 450 тонн. Объем инвестиций в проект — 4 млрд руб.

В 2025 году в Невинномысске был открыт цех по производству готовой еды на основе молочных продуктов: сырники, запеканки, блины и прочее. Объем инвестиций составил 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края Фото: пресс-служба Администрации города Невинномысска Ставропольского края

Инвестиции — ради благосостояния горожан

На сегодняшний день в Невинномысске проживает 113,8 тыс. человек, из которых трудоспособное население — 69,8 тыс. горожан. Главная задача городских властей — забота о людях. Как отмечают в мэрии, важно, чтобы вместе с ростом экономики города и ростом объема привлеченных инвестиций росло качество жизни и простых горожан. Устойчивая и стабильно растущая экономика города обеспечивает его населению достойные заработные платы, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и многое другое, что делает Невинномысск не просто промышленным центром, а уютным и современным домом.

Вот лишь некоторые факты: с 2017 по 2025 год безработица в Невинномысске снизилась в четыре раза — с 0,8% до 0,2%. Только за прошлый год инвесторы освоили более 25 млрд руб. и создали почти 12 тыс. новых рабочих мест.

Сегодня Невинномысск занимает лидирующие позиции в регионе по размеру средних зарплат и успешно диверсифицирует экономику, что особенно важно для города с монопрофильным уклоном. Акцент на инвестора и комфорт бизнеса позволили перейти на совершенно новый уровень, который признают в масштабах страны — Невинномысск ежегодно входит в ТОП-10 моногородов России.