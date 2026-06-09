Летом между Сочи и Адлером планируют запустить морское такси

В Сочи в летний сезон планируют запустить морское такси между центральной частью курорта и Адлером. Новый маршрут станет частью расширения системы внутреннего транспортного сообщения, которое власти города намерены развивать за счет морских пассажирских перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

О планах по запуску нового направления сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, уже в текущем курортном сезоне транспортная сеть города должна пополниться дополнительным морским маршрутом, который свяжет Сочи и Адлер.

Для перевозок планируется использовать судно на подводных крыльях «Комета». Новый маршрут станет еще одним направлением морского сообщения на черноморском побережье, развитие которого власти рассматривают как способ повышения транспортной доступности между районами курорта в период высокого туристического сезона.

Помимо запуска линии Сочи—Адлер, с 12 июня начнет работу ежедневное скоростное морское сообщение между Сочи и Геленджиком. Новый маршрут позволит пассажирам добираться между курортами по морю без использования автомобильного транспорта.

Развитие морских перевозок продолжается на фоне уже действующих направлений. Так, с 15 мая компания «Морские скоростные пассажирские перевозки» возобновила рейсы судна на подводных крыльях по маршруту Сочи—Сухум. Согласно заявленным планам, в нынешнем сезоне предусмотрено выполнение 35 рейсов, а навигация продлится до октября. Перевозки по этому направлению осуществляются дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Для обслуживания морских маршрутов используется судно «Комета 120М». Оно способно развивать скорость свыше 60 км/ч и рассчитано на перевозку до 120 пассажиров. В зависимости от погодных условий и состояния моря путь между Сочи и Геленджиком занимает от трех с половиной до четырех часов.

На борту судна предусмотрены условия для комфортной поездки пассажиров. Салоны оборудованы креслами авиационного типа, работает система кондиционирования воздуха. При изготовлении внутренних конструкций использованы вибропоглощающие материалы, что позволяет снизить воздействие качки во время движения по морю.

В администрации курорта отмечают, что расширение сети морских перевозок позволит увеличить транспортную связанность населенных пунктов черноморского побережья и предложить жителям и туристам дополнительные варианты передвижения в период летнего сезона. Запуск новых направлений также должен способствовать снижению нагрузки на автомобильные дороги в условиях традиционного роста туристического потока.

Мария Удовик