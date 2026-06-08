Минэнерго создало штаб из-за проблем с топливом в южных регионах

Минэнерго сформировало отраслевой штаб для урегулирования ситуации с поставками топлива на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В заявлении Минэнерго отмечается, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с увеличением количества воздушных атак противника. Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов.

По данным ведомства, сформированный штаб работает на постоянной основе. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. Главной задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на сегодняшний день дефицита бензина в регионе не отмечается. Как он сообщил в своем Telegram-канале, временные сложности с поставками топлива наблюдаются в основном на небольших автозаправочных станциях, однако на большинстве крупных сетевых станций бензин есть в наличии.

Алина Зорина