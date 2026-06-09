Ущерб перешел в банкротство

Ростовский арбитраж оставил без рассмотрения иск управления Росприроднадзора о вреде почвам к бывшему обанкротившемуся региональному оператору по сбору и вывозу мусора «Экострой-Дон». Сумма возмещения вреда окружающей среде составила 367,3 млн руб. Суд посчитал, что требование ведомства должно быть включено в дело о банкротстве компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ООО «Экострой-Дон». Информация опубликована в картотеке суда 3 июня.

Как следует из документов суда, в марте 2026 года ведомство обратилось в областной арбитраж с иском к «Экострой-Дону», поскольку компания, по версии истца, добровольно не возместила ущерб в 367,3 млн руб. Пресс-служба управления сообщала, что специалисты во время обследования мусорного полигона в городе Новошахтинске Ростовской области выявили факт размещения отходов производства и потребления за пределами свалки. «Площадь размещенных отходов, вышедших за границы участка, составила 8,2 тыс. кв. м»,— отмечается в сообщении ведомства.

Как пояснили «Ъ-Ростов» в канцелярии арбитражного суда, требование компенсации должно быть включено в дело о банкротстве ООО «Экострой-Дон». «Денежное обязательство возникло до дела о банкротстве компании, а решение по его исполнению наступило в период, когда в отношении ответчика была введена процедура наблюдения. Сейчас требование должно быть включено в реестр требований в деле о банкротстве, поэтому суд оставил иск ведомства без рассмотрения»,— сообщили в суде.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Экострой-Дон» было учреждено в 2010 году в Октябрьском районе Ростовской области. Генеральным директором предприятия является Зухра Минина, а бенефициаром — Альфред Минин. По данным Rusprofile, ООО «Экострой-Дон» находится в процессе банкротства, что является ключевым фактором, определяющим текущее состояние компании. Основной вид деятельности общества — сбор неопасных отходов I-IV классов.

Компания «Экострой-Дон» получила статус регионального оператора по вывозу мусора от министерства ЖКХ Ростовской области области в 2018 году. Зона деятельности охватывала межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) в Красносулинском и Миллеровском районах. В 2025 году предприятие было признано банкротом по требованию НАО «Финансовые системы» из-за долга в 19,5 млн руб. По состоянию на 2025 год выручка компании составила 178,8 млн руб., а убыток — 633 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце 2024 года власти Ростовской области подали иск о расторжении контракта с регоператором по обращению с ТКО — ООО «Экострой-Дон». Причиной стали систематические нарушения графика по вывозу мусора со стороны компании и многочисленные жалобы потребителей на ее работу. Оператор пытался оспорить решение в суде, однако суд встал на сторону регионального министерства ЖКХ.

Наталья Шинкарева