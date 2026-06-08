В Краснодаре отремонтируют 17 школ и 25 детских садов

До начала учебного года капремонт в Краснодаре выполнят в 17 школах, 25 детсадах и двух учреждениях допобразования. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего капитально отремонтируют 44 образовательные организации. Глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что все работы должны быть завершены к 1 сентября 2026 года. Для этого администрация заранее организует пункты проведения ЕГЭ там, где не планируется капитальный ремонт в этом году. Кроме того, власти города до начала лета выбирают подрядчиков, чтобы они начали ремонт сразу после торжественных линеек и завершили его за 2,5–3 месяца.

По данным мэрии Краснодара, средства выделены из городского и краевого бюджетов, а также депутатами ЗСК. Заключено порядка 90% контрактов на выполнение работ. Планируется капитально отремонтировать помещения, входные группы, инженерные сети, теневые навесы и ограждения. Обновление пищеблоков в школах №20, 68, 82, 77, 40 и детсадах №7, 26, 208 является приоритетом.

«Потребуется выполнить большой объем работ с перепланировкой помещений для создания необходимых цехов — в соответствии с современными СанПиНами — и установкой техники. Уже определены подрядные организации, начался демонтаж»,— отметили в администрации.

В остальных учреждениях образования будет проведен текущий ремонт: в 42 зданиях отремонтируют кровлю, в 67 организациях строительные конструкции обработают специальными огнезащитными составами для снижения их горючести, на территории еще 70 объектов выполнят валку и обрезку деревьев, а в нескольких организациях установят системы видеонаблюдения и сигнализации.

Кроме того, работы проведут на объектах культурного наследия. Уже отремонтирована кровля спортивной школы №7, в процессе ремонта находятся фасад и оконные блоки детского сада № 36.

Алина Зорина