В сфере животноводства Кубани реализуют инвестпроекты стоимостью 11 млрд рублей

В сфере животноводства Краснодарского края реализуют семь проектов с общим объемом инвестиций 11 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, реализация трех проектов общей стоимостью 460,2 млн руб. завершится до конца 2026 года. Так, в Курганинском районе в прошлом году приступили к модернизации двух молочно-товарных ферм. Объем инвестиций составляет 50 и 36 млн руб. На первой ферме закупают материалы и оборудование, а на второй установили кровлю, ведутся отделочные работы в доильном зале и монтаж оборудования. В Выселковском районе модернизируют телочную ферму №2. Объем капиталовложений — 374,2 млн руб.

Еще три проекта на 10,5 млн руб. реализуют в 2027 году. В частности, в Каневском районе модернизируют телочные фермы №12 и №13. Каждая рассчитана на 2 тыс. фуражных коров. Объем инвестиций — по 3,5 млрд руб. На данном этапе реализации проекта идут проектно-изыскательские работы и бурение скважин, а также вертикальная планировка. После открытия ферм в районе появится 200 новых рабочих мест.

Такую же сумму — 3,5 млрд руб. — вложат в строительство молочно-товарной фермы на 2 тыс. фуражных коров №11 в ст. Новопластуновской Павловского района. Там идет государственная экспертиза проекта, подготовительные работы, закупка строительных материалов. Планируется, что на ферме будут работать 110 человек.

Еще один инвестпроект реализуют к 2030 году — в Мостовском районе построят молочный завод и магазин. Объем капиталовложений — 40 млн руб. Количество новых рабочих мест — 15.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в сфере животноводства Крыма реализуют четыре инвестиционных проекта с общим объемом вложений в основной капитал около 4,1 млрд руб.

Маргарита Синкевич