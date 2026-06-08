Кубань на ПМЭФ-2026 заключила 55 соглашений на 492 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2026 Краснодарский край заключил 55 соглашений на рекордную сумму — почти 492 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после реализации всех проектов в регионе будет создано почти 7,5 тыс. рабочих мест. Были подписаны соглашения по различным отраслям: промышленность, туризм, IT-сфера, строительство, сельское хозяйство. Он также отметил, что некоторые проекты связаны с созданием инфраструктуры.

Кроме того, делегация Краснодарского края провела переговоры с послами ОАЭ, Израиля и Казахстана. Традиционно провели встречу с послом Беларуси, а также с руководством Союза китайских промышленников и предпринимателей.

Муниципалитеты — лидеры по объему привлеченных инвестиций в рамках соглашений — Новороссийск, Динской район, Краснодар, Сочи и Темрюкский район.

Известно, что в Краснодаре будет построен складской комплекс, в хуторе Ленина краевого центра — логистический парк, в станице Елизаветинской — комплекс бытового обслуживания. В краевом центре запустят одно из крупнейших в РФ производств лекарств и биологически активных добавок.

В Кореновском районе создадут производственно-складской комплекс, где будут выпускать гофрокартон. Также еще одно производство упаковки и гофрокартона наладят в Тихорецке. В Тимашевском районе планируют расширить производство изделий из нержавеющей стали. В Краснодаре будет создан кластер по производству радиоэлектронной продукции, а также запущено импортозамещающее производство элемент-фасадов полного цикла. В Абинском районе запустят производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов. В Курганинском районе модернизируют импортозамещающее производство жестяных изделий. Увеличат мощности переработки орехов ши — инновационный кондитерский ингредиент производит завод на территории Темрюкского района.

Кроме того, по результатам соглашений появится первый технопарк в сфере высоких технологий на территории краевой столицы, а также индустриальный парк «Афипский» в Северском районе региона. В Динском районе до 2030 года создадут теплоэлектростанцию. Будет реализован масштабный этап работ по созданию в порту Новороссийска универсального комплекса для перевалки железорудного сырья. Открыть его планируют в 2027 году.

В станице Азовской Северского района построят всесезонный курорт с гостинично-термальным комплексом, винодельней и сидрерией. В Сочи построят центр с физкультурно-оздоровительным комплексом для отдыха и реабилитации, а также новый гостиничный комплекс в Кудепсте. Также реконструируют здания пансионата в Лазаревском районе и построят многофункциональный гостинично-офисный комплекс в Центральном районе. Кроме того, в крае создадут музей Великой Отечественной войны и проведут в сентябре ежегодный осенний фестиваль «Код гордости».

Администрация края отмечает, что в рамках деловой программы форума обсудили перспективы развития винного туризма в регионе. В частности, презентовали возможности единого цифрового каталога виноделен Краснодарского края. Делегация региона заключила соглашения о сотрудничестве с Президентской платформой «Россия — страна возможностей», ВТБ и Т-технологии, «Совкомбанком», администрацией Санкт-Петербурга, компанией «Автобан». Также подписали соглашение по вопросам развития креативных индустрий в крае. Регион также отметили на форуме за развитие рынка газомоторного топлива, в области возобновляемой энергетики.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума. Он заявил, что Краснодарский край входит в число регионов, успешно привлекающих инвестиции. По итогам рейтинга регионов Кубань впервые заняла четвертое место.

Алина Зорина