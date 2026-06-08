Василий Козлов назначен вице-губернатором Свердловской области

Глава Свердловской области Денис Паслер утвердил своего заместителя Василия Козлова вице-губернатором, сообщили в департаменте информационной политики региона. Господин Козлов приступит к исполнению обязанностей с 9 июня. «Василий Козлов организует деятельность правительства области по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики, координирует деятельность департамента внутренней политики и департамента информационной политики»,— пояснили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Козлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Василий Козлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Василий Козлов работал заместителем губернатора с 2022 года. Ранее, с 2007 года, он был советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году занял пост проректора Уральского федерального университета (УрФУ), в 2018-м — министра международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала.

Господин Козлов сменил на посту Олега Чемезова, который занимал должность вице-губернатора с 2021 года. После проведения избирательной кампании главы Свердловской области в сентябре 2025 года чиновник заявил об уходе в отставку. Позже его обвинил по двум эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касается АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, которое является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», изъятого в доход государства). В мае 2026 года Олег Чемезов стал фигурантом уголовного дела своей бывшей супруги Ирины Чемезовой, связанном с грантами на развитие туристической зоны. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С момента назначения Василия Козлова вице-губернатором Денис Паслер завершил процесс формирования правительства Свердловской области. За восемь месяца после инаугурации господин Паслер сократил число его участников с 28 до 25 человек и переназначил в нем 16 чиновников, работавших в команде своего предшественника Евгения Куйвашева. В сентябре губернатор переутвердил шесть своих заместителей, девять министров и двух директоров департаментов, новыми членами правительства стали министр культуры Илья Марков, министр экономики, инвестиций и территориального развития Андрей Антипов, министр цифрового развития и связи Евгений Шонов, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, министр энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов и министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев. Должность вице-губернатора оставалась вакантной с сентября после отставки Олега Чемезова.

Василий Алексеев