Билайн Adtech изучил спрос на кафе и рестораны в День города Екатеринбурга

В преддверии Дня города Екатеринбурга 2026 локальному бизнесу важно понимать, как массовые городские события влияют на поведение жителей и гостей города. Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 16 августа 2025 года, показало: в день события поток людей рядом с заведениями питания заметно усиливается к позднему вечеру, при этом интерес к кафе и ресторанам начинает формироваться уже с четырех часов дня, открывая дополнительные возможности для привлечения клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Билайн, www.magnific.com Фото: предоставлено Билайн, www.magnific.com

Для анализа была выбрана территория в пешей доступности от здания Администрации города Екатеринбурга. Команда Билайн Adtech изучила три показателя: доходимость до кафе и ресторанов, интерес к ним и фактические покупки. Под интересом к кафе понимаются поисковые и поведенческие сигналы, которые показывают, что человек рассматривал заведение как вариант для посещения.

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Поток перемещения анализировался по нагрузке на базовые станции, интерес -по категориям медиапотребления абонентов, динамика покупок - с привлечением обезличенных данных ритейлеров и ОФД. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку данных.

В течение дня трафик около заведений питания постепенно рос. Однако наиболее высокий уровень пришелся на период после 22:00. При этом высокая активность сохранялась до 23:30. Тем самым, День города в Екатеринбурге формирует выраженный поток поздно вечером.

Интерес к кафе и ресторанам, в свою очередь, начал формироваться заметно раньше: пики интереса фиксировались с 16:00 до 20:00. Именно в этот промежуток может быть рационально усиливать коммуникацию: напоминать о себе, продвигать специальные предложения, работать с навигацией и предзаказом.

Поведение аудитории различалось в зависимости от удаленности от центральной точки события. В зоне 5 минут пешком интерес к заведениям питания во время праздника вырос на 32,1%. Эта зона показала самую высокую конверсию в покупку - 8,7%, при среднем чеке 831 рубль.

В радиусе 10 минут пешком интерес к заведениям вырос на 22,4%. Здесь был зафиксирован самый высокий средний чек - 1 032 рубля, однако конверсия в покупку была ниже - 3,3%. Вероятно, посетители в этой зоне готовы рассматривать более дорогие сценарии потребления, но решение о покупке принимают осторожнее. Поэтому бизнесу здесь целесообразно работать с заранее сформулированными поводами для посещения: праздничным меню, предложениями для компаний, бронированием столов.

В 15-минутной зоне интерес вырос на 31,8%. Средний чек составил 935 рублей, а конверсия в покупку - 6,8%. При этом в период после события сохранялся рост конверсии (до 14.4%) и высокий чек (816 рублей). Тем самым, для заведений в этой зоне особенно перспективны сценарии позднего ужина и встреч после мероприятия.