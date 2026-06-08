Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Сочи ночью 9 июня

Синоптики предупредили о тумане, который прогнозируется в Сочи и на федеральной территории «Сириус» в ночь на 9 июня. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, местами видимость может снизиться до 0,5–1 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности. Особое внимание следует уделить безопасности на дорогах, поскольку туман способен существенно осложнить видимость для водителей.

Власти призвали автомобилистов учитывать погодную обстановку при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости.

По прогнозам, туман может наблюдаться на отдельных участках территории Сочи и федеральной территории «Сириус» в ночные и ранние утренние часы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям курорта рекомендовали обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик