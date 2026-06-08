Песков: над решением вопроса дефицита топлива в Крыму работает Минэнерго России
Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для устранения дефицита топлива в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В настоящий момент действительно определенные проблемы есть, и разрабатывается комплекс мер, чтобы эту ситуацию исправлять»,— заявил представитель Кремля.
Кроме того, власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита продуктов и энергоносителей на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа.
Дмитрий Песков также отметил, что действия Киева, в частности удар по поезду Москва—Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Для личных авто ввели лимит — до 20 л. Позже продажу за наличный расчет для этой категории транспорта запретили.