На Кубани объем медицинских госзакупок вырос на 27% в 2026 году

В первом квартале 2026 года объем государственных закупок в сфере медицины в Краснодарском крае вырос на 27% — до 14,3 млрд руб. (11 тыс. тендеров). Такую информацию «Ъ-Кубань» предоставили эксперты РТС-тендер (входит в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС) на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ключевым направлением остаются закупки лекарственных средств и материалов для нужд аптек, поликлиник и больниц. Они выросли в денежном выражении почти на 45% — до 10,4 млрд руб. Годом ранее на это потратили 7,3 млрд руб. Почти на 20% увеличились закупки мединструментов и оборудования: с 2,5 млрд руб. в январе—марте 2025 года до 2,9 млрд — за три месяца этого года»,— уточили эксперты РТС-тендер.

В 2025 году объем госзакупок в сфере медицины в Краснодарском крае составил около 55 млрд руб. Это меньше 2024 года (58,5 млрд руб.), но больше, чем в 2023-м — 45,9 млрд. «Стабильно растут закупки медоборудования и инструментов, а также диагностического и терапевтического оборудования»,— добавили аналитики.

По их словам, основу закупок обеспечивают поставки лекарственных средств и материалов. В 2025 году их приобрели на 34 млрд руб., это меньше, чем в 2024 году (38 млрд), но выше, чем в 2023 году (32 млрд руб.). На втором месте по объему в денежном выражении — закупки мединструментов и оборудования.

«Траты здесь растут третий год подряд. В 2023 году инструментов и оборудования закуплено на 9,5 млрд руб., в 2024 году — на 12,8 млрд руб., в 2025 году — на 13,1 млрд руб. Растет спрос и на оборудование для диагностики и терапии: в 2023 году ее закупили на 2,5 млрд руб., в 2024 году — на 4,5 млрд руб., в 2025 году — на 5,3 млрд руб.»,— рассказали эксперты РТС-тендер.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае объем госзакупок в сфере медицины (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) в 2025 году превысил 22,5 млрд руб. по итогам 17,4 тыс. тендеров.

Маргарита Синкевич