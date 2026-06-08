В Ярославле только один пляж признан пригодным для купания

В Ярославле по результатам исследований качества воды пригодным для купания признан пляж в Дзержинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Мусинова Фото: Екатерина Мусинова

В районе Дзержинского пляжа вода в Волге соответствует требованиям санитарного законодательства по определяемым химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Другие два официальных пляжа в Ярославле — за Волгой и в центре — не рекомендованы для купания: там вода не отвечает гигиеническим требованиям. Ведомство рекомендовало мэрии установить аншлаги о запрете купания.

«Ситуация остается на контроле»,— добавили в управлении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом сезоне в городе, как и прежде, открыты три пляжа: на 1-й Норской, Тверицкой и Которосльной набережных. Еще 19 мест признаны запрещенными для купания.

Алла Чижова