Отельер назвал главные вызовы для возобновления строительства курортного комплекса в Сочи

Девелоперская компания «Аструм групп» вернулась к реализации проекта курортного комплекса «Алеан Ресорт Монвер» в Лазаревском районе Сочи. Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Сочи», что ключевыми вызовами для подобных проектов остаются перегрев рынка, дефицит круглогодичной загрузки, транспортная доступность и кадровое обеспечение отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Проект реализуют на участке площадью 15,7 га с планируемым завершением строительства к 2029 году. Общая площадь застройки составит порядка 184 тыс. кв. м.

Как сообщил «Ъ-Сочи» основатель Astrum Group Артем Тамазов, на июнь 2026 года проект находится в активной фазе строительно-монтажных работ после полного возобновления реализации. На площадке ведут реконструкцию существующего здания и подготовку территорий под строительство пяти новых корпусов. По его словам, компания строго придерживается графика и подтверждает плановый срок ввода комплекса в эксплуатацию — 2029 год.

Проект предусматривает создание крупного курортного кластера. В его состав войдут шесть гостиничных корпусов на 2,7 тыс. номеров, крытый аквапарк, бассейны, медицинский центр, спортивная инфраструктура, рестораны, общественные пространства, пляжная зона и площадки для проведения деловых мероприятий. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 2 тыс. рабочих мест.

Отельер Дмитрий Богданов считает, что без яркой и уникальной концепции мы уже получаем серьезный перегрев рынка, когда туристов не хватает на все отели даже в июле и августе. При этом для эффективных инвестиций новым отелям очень нужна загрузка по краям сезона и в межсезонье, а с этим сейчас, по мнению специалиста, совсем сложно.

Господин Богданов отмечает, что перспективы у новых объектов есть, но только при условии решения вопросов транспортной доступности из разных регионов России. Так удастся заметно нарастить поток туристов из-за рубежа, и лучше, если не из Китая, а из стран Ближнего Востока, Израиля.

Второй важный аспект — это кадровый вопрос. Подготовка специалистов для сегмента «четыре» и «пять звезд» всегда считается достаточно непростым вопросом. Правильно было бы уже с этого года начинать подготовку студентов в местных колледжах, так как везти иногородних — не самый лучший сценарий для города.

Мария Удовик