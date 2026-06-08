Стоимость посещения Сочинского нацпарка увеличили до 300 рублей

С 8 июня 2026 года в Сочинском национальном парке начали действовать новые тарифы на посещение особо охраняемой природной территории. Согласно опубликованному приказу, стоимость одного посещения национального парка увеличили до 300 руб.

Оформить пропуск посетители по-прежнему могут как через официальный сайт учреждения, так и на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на территории национального парка. Изменения затронули не только входной билет, но и посещение ряда популярных туристических маршрутов.

Новые тарифы ввели на экологические тропы «Каньон Псахо», «Змейковские водопады», «Дагомысские корыта» и «33 водопада». С 8 июня стоимость посещения каждого из этих объектов составляет 400 руб. Приобрести билет можно непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, расположенных у входов на маршруты.

В национальном парке отметили, что перечень льготных категорий граждан, освобожденных от внесения платы за посещение территории, остался без изменений. В настоящее время в него входит 21 категория посетителей. Правом бесплатного посещения могут воспользоваться, в частности, дети дошкольного и школьного возраста, граждане пенсионного возраста, а также многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

При этом льготный порядок посещения распространяется только на граждан Российской Федерации. Для подтверждения права на освобождение от оплаты посетителям необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего наличие соответствующей льготы. Документы могут проверить как кассиры на контрольно-пропускных пунктах, так и государственные инспекторы во время нахождения граждан на территории особо охраняемой природной территории.

Новые тарифы начали действовать с 8 июня в соответствии с приказом №137. Пропускной режим и порядок посещения территории Сочинского национального парка при этом остались прежними. Посетители могут оформить необходимые документы заранее в электронном виде либо приобрести билеты непосредственно на контрольно-пропускных пунктах.

Мария Удовик