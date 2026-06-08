Жители Ставрополья оформили 11,1 тысяч самозапретов на кредиты за месяц

В мае 2026 года жители Ставропольского края установили 11,1 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Через МФЦ услугу оформили 1,3 тыс. человек, через «Госуслуги» — 9,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов в мае 2026 года было установлено в Москве (70,7 тыс.), Московской области (48,3 тыс.), Санкт-Петербурге (37,6 тыс.), а также в Краснодарском крае (31,2 тыс. ед.) и Ростовской области (27,2 тыс. ед.).

Больше всего запретов через МФЦ было установлено жителями Краснодарского края (6,2 тыс.), Санкт-Петербурга (4,7 тыс.), Ростовской области (4,4 тыс.), Москвы (4,3 тыс.) и Республики Татарстан (4,1 тыс.).

На портале «Госуслуги» наибольшее количество самозапретов в мае было оформлено в Москве (66,4 тыс.), Московской области (47,7 тыс.), Санкт-Петербурге (32,9 тыс.), а также в Краснодарском крае (25,0 тыс.) и Ростовской области (22,8 тыс.).

Наталья Белоштейн