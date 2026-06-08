Зерновой терминал в Новороссийске после атаки БПЛА работает в штатном режиме

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» продолжает работу в штатном режиме после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 8 июня в Новороссийске. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора предприятия Юрия Медведева.

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По его словам, инфраструктура зернового терминала не получила повреждений, производственные процессы не нарушены.

Ранее сообщалось, что на территории одного из перевалочных комплексов в Новороссийске после атаки БПЛА произошло возгорание. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет.

Как заявили в Минобороны РФ, в ночь на 8 июня средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 310 беспилотников над рядом регионов, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Вячеслав Рыжков